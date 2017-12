Crônica do enterro anunciado

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 31 de agosto de 2017 foi aberto com meu Direto ao Assunto comentando as trapalhadas do governo Temer permitindo o emporcalhamento da Amazônia; o aval de Fachin a Janot na denúncia contra o presidente; a insistência de Lula contra Moro; o enterro anunciado da reforma política por Fufuquinha; o erro dos procuradores na delação de Funaro; e o coronel “panos quentes” para combater violência no Rio. Eliane Cantanhêde falou do TCU mandando Gabrielli e Cervero pagarem 269 milhões de reais por Pasadena, que, aliás, fica no Texas e está debaixo d’água; e contou que falou com Gilmar Mendes e sua mulher, Guiomar, que deram a versão deles da relação com o rei dos ônibus do Rio. Alexandre Garcia também abordou o TCU pegando o pessoal da refinaria enferrujada; da liminar do juiz federal mantendo reserva do cobre e a devolução de Fachin a Janot da delação de Funaro E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz lembrou que no clássico sulamericano entre Uruguai e Argentina, jogadores entram em campo com camisas especiais para chamar atenção para o mundial de 2030.

