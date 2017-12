Crianças sem mãe

J. B. Lemos, meu pai jornalístico, venerava Paul Robeson, baixo profundo americano e comunista, e me apresentou seu ídolo com uma gravação irretocável de um spiritual de domínio público dos escravos das plantations de algodão do Sul dos Estados Unidos, Sometimes I Feel Like a Motherless Child (às vezes sinto-me como uma criança sem mãe). A canção falava do desespero das crianças escravas vendidas para proprietários com terras distantes de seus pais. Escolhi esta canção pungente, muitas vezes reinterpretada, da qual não se conhece o autor, para nos servir de consolo neste momento de dor e angústia pelo qual o Brasil passa na maior crise econômica, política e moral de nosso Brasil. Há uma gravação genial de Richie Havens em Woodstock, mas preferi abrir meu comentário da Hora do Angelus do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão com a voz com a qual ouvi o spiritual pela primeira vez.

