Contra o foro

Na quarta-feira 16 de novembro será votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado projeto de autoria de Álvaro Dias (PV-PR), relatado por Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que extingue o benefício do privilégio de foro para 22 mil mandatários no Brasil inteiro em acusações de crime comum. Será muito difícil que beneficiários da vantagem de serem julgados pelo STF, e não em juizados de primeira instância abram mão da vantagem, seja na comissão, seja no plenário. No entanto, os autores da iniciativa merecem aplausos, pois, no mínimo, abrirão aos colegas a possibilidade de extinguir esse desafio ao conceito fundamental para a democracia da igualdade de todos perante a lei.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 15 de novembro de 2016, às 1736m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul