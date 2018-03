Consultor atrapalhado

Trapalhada na cerimônia final do Oscar, com Warren Beatty e Faye Dunaway anunciando o vencedor de melhor filme errado, não se deveu a engano dos apresentadores, mas erro do auditor Brian Cullinan, acionista da empresa contratada para auditar a correção na entrega do prêmio, a Price Waterhouse Cooper, de reconhecida influência na advertência a investidores internacionais sobre a higidez financeira das economias dos países da Terra. Em vez de prestar atenção na cerimônia, o elemento estava tuitando fotos do espetáculo e enganou-se na entrega dos envelopes aos atores com os nomes dos premiados. A história do Oscar está marcada pela gafe. Que consequências trará para a consultoria, hein?

(Comentário no Direto da Tela do Estadão no Ar 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 –na terça-feira 28 de fevereiro de 2017, às 7h55m)

