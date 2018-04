O Roda Viva da TV Cultura recebeu na segunda-feira 23 de março de 2017, às 22 hs, o jurista Modesto Carvalhosa, que defende a convocação de uma Constituinte independente de parlamentares com mandatos, tendo em vista as eleições de 2018 e uma reforma política que elimine o foro privilegiado e o fundo partidário, alterando radicalmente o sistema de financiamento dos partidos, a fim de enfrentar as crises institucionais que se repetem no país. É entrevistado por mim e pelos colegas Josias de Souza (colunista do UOL), Eliana Cantanhêde (colunista de O Estado de S.Paulo), Ricardo Setti (jornalista e escritor) e Rodolfo Borges (repórter do jornal El País, no Brasil) e ancorado por Augusto Nunes.

Para ver o programa na íntegra clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=kosbJO8R03M