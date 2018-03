Conspirando pela própria impunidade

A entrevista coletiva da devolução de dinheiro roubado da Petrobrás, com a presença do presidente da estatal, Pedro Parente, foi o jeito dos procuradores da Lava Jato enfrentarem a força política muito maior dos conspiradores que fazem tudo para fugir da cadeia votando no Congreso leis que assegurem a impunidade deles. A catarse popular comemorando a chegada dos ex-governadores Anthony Garotinho e Sérgio Cabral no complexo prisional de Bangu, no Rio, mostra que o povo está com a lei. Os vídeos do esperneio infantil do primeiro e as fotos do outro com cabelo rente e uniforme de presidiário produzem grande impacto, mas também podem assustar e incentivar o boicote à eventual punição.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 28 de novembro de 2016, às 17h33m)

