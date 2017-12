Conselhos de moço

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado abriu na segunda-feira 7 de agosto de 2017 com meu Direto ao Assunto abordando os conselhos de prudência do jovem Rodrigo Maia ao velho Michel Temer, as ameaças de bambu na flecha por Janot ao presidente, as patacoadas do ministro da Justiça no comando da guerra à violência no Rio, a reação de Maduro a uma quartelada na Venezuela e mais tentativas de tunga a nosso bolso vazio pela Anatel, que não descansa enquanto não perdoar as dívidas da tele Oi. Eliane Cantenhêde perguntou se a reforma da Previdência sai ou não sai e ela mesma respondeu que está difícil… Ela também descreveu Temer espremido entre a pressão do DEM para manter o PSDB no governo e a pressão do Centrão, doido para ficar com os cargos tucanos. Alexandre Garcia falou de mais um encontro de Temer com presidentes da Câmara e do Senado, as contas depois da votação da semana passada e também sobre a situação de Lula no Tribunal Regional Federal. Gustavo Loyola comentou o Boletim Focus. Em Direto da Fonte, Sonia Racy falou sobre o professor Eduardo Gianetti da Fonseca, que afirma que o melhor a fazer é terminar decentemente a Lava Jato, punindo os políticos E Marília Ruiz, em Perguntar Não Ofende, da queda do técnico Zé Ricardo, do Flamengo.

