Conluio sujo

Incêndio e desabamento de prédio modernista abandonado e ocupado no centro de São Paulo não foram acidentais, mas resultaram do crime combinado do Estado brasileiro (federal, estadual e municipal), culpado pelo déficit habitacional indecente e pelo abandono de um patrimônio imobiliário pertencente ao cidadão, relegado ao deus-dará), com o descaso do Ministério Público e o uso de uma bandeira de luta social num negócio sujo de exploração de pobres coitados por grupos oportunistas da oposição de esquerda irresponsável e corrupta. Essa cumplicidade cínica e atroz entre exploradores da elite política e da burocracia do Estado dilapida os cofres públicos e os caraminguás dos pobres e desassistidos em benefício próprio. Este foi o tema de meu comentário no Podcast Estadão Notícias no portal do Estadão desde as 6 horas da quarta-feira 2 de maio de 2018.

Para ouvi-lo clique aqui