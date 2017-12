Condenado sem culpa

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado na segunda-feira 4 de dezembro de 2017 comentando os erros judiciais que levaram o ex-reitor da UFSC Luiz Carlos Cancellier de Olivo ao suicídio; o tríplice habeas corpus de Gilmar Mendes para o pai de sua afilhada de casamento; o embarca-desembarca do PSDB no governo Temer; e a tunga sem fim da Oi de sempre. Eliane Cantanhêde abordou a sucessão presidencial a mil por hora, cheia de novidades; e a reforma da Previdência, vai ou não vai? Alexandre Garcia falou das reuniões de almoço e jantar no domingo estrelando Temer, Rodrigo Maia e companhia; Temer contando com resultados econômicos para apoiar quem defender legado; e dos resultados e previsões boas e ruins. Gustavo Loyola tratou de PIB e Focus. Em Direto da Fonte, Sonia Racy descreveu o PIB referente aos três primeiros meses do ano e a repercussão nos bancos. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz relembrou a Chapecoense entre vitória e lágrimas (tudo pela tragédia de avião).

Para ouvir clique aqui