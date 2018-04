Condenado e esquecido

Enquanto apela para embargos dos embargos para adiar prisão inevitável para cumprir 30 (!!!) anos de pena por corrupção passiva, pertinência a organização criminosa e lavagem de dinheiro, o ex-chefe da Casa Civil de Lula no primeiro mandato, José Dirceu de Oliveira, ainda pertencente ao PT, é tratado como zero à esquerda pelos mesmos dirigentes e militantes de seu partido que movem céus e terras para reduzir a pena do chefão e até mitigar sua solidão. Disciplinado, o ex-líder estudantil não delatou companheiros nem descreveu modus operandi dos crimes do mensalão, mas não é tema de campanha no exterior nem acusações fantasiosas de perseguição e prisão politica como a presidente nacional petista, Gleisi Hoffmann faz em relação a Lula. Este é meu comentário no podcast Estadão Notícias postado no Portal do Estadão desde sexta-feira 20 de abril de 2018, às 6 horas.

