Comitiva no esconderijo

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da quinta-feira 8 de fevereiro de 2018 com os seguintes temas: a absurda comitiva do casal Temer no carnaval “a sós” na restinga de Marambaia; o mistério da delação premiada da Odebrecht e da tentativa de abrir o sigilo do celular de Lúcio Vieira Lima pela incompetência (ou insídia?) da PF; a inesperada cautela de Marco Aurélio na discussão da prisão após condenação na segunda instância; a caradura dos juízes federais exigindo que STF empurre com a barriga decisão sobre seu auxílio-moradia; a teimosia do governo em empossar a filha do ex-presidiário no Ministério do Trabalho (“vai, ministra!”); a mais baixa taxa de juros da História; e Doria querendo fugir da responsabilidade pela morte do folião eletrocutado na Consolação. Eliane Cantanhêde comentou a inclusão de Sepulveda Pertence na defesa de Lula, com peso simbólico e risco aritmético de mudança no entendimento da prisão após segunda instância ; e a reforma da Previdência sendo desidratada, enquanto o governo faz um baita esforço para…. mostrar que não jogou a toalha. Alexandre Garcia falou da defesa de Lula, segundo ele, reforçada e enfraquecida; da PR investigando quem incentiva agressão a Gilmar; e da Reforma da Previdência para policiais mortos em COMBATE (???). Em Direto da Fonte, Sonia abordou o espólio da mãe de Paulo Maluf.

Para ouvir clique aqui