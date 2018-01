Cobra que Lula criou

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de sexta-feira 28 de julho de 2017 abriu os trabalhos com meu Direto ao Assunto sobre os seguintes temas: a prisão do cobra Dida, que Lula Jararaca criou e terminou roubando até os funcionários do Banco do Brasil, que presidiu; e o bate-boca do sinistro da Justiça com o procurador da Lava Jato que comunicou a prisão do queridinho de Dilma escalado para moralizar a Petrobrás cobrando propina. Eliane Cantanhede também falou da prisão do primeiro presidente da Petrobras é mais um risco de delação contra Lula e Dilma e não esqueceu que o governo Temer se divide entre duas ações inglórias, somando votos contra a denúncia de Janot contra o chefão e cortar gastos para a meta fiscal, com a tesoura corrando solta. Alexandre Garcia concluiu que ninguém tem 342 votos perguntando: e agora?, além de constatar que Temer perdeu completamente apoio popular e os aliados do DEM aproveitam para se fortalecerem. Em Direto da Fonte, Sonia Racy lembrou que a defesa de Bendine garante que ele comprou passagem de volta de Portugal. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz trata da polêmica do “não pênalti” do Santos contra o Flamengo

Para ouvir clique aqui