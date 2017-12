Cínicos e sujos

Cinismo deslavado de Dilma Rousseff e Eduardo Cardozo chega ao limite com a inclusão das gravações de conversas de Sérgio Machado com próceres do PMDB. O assunto – conspiração contra Lava Jato – nada tem que ver com o impeachment. E os trechos escolhidos excluem grampos de conversas pessoais por telefone em que Dilma e Lula, além de outros suspeitos da operação que faziam parte da equipe da presidente afastada, conspiravam em seus cargos contra a devassa jurídico-policial da “república de Curitiba”. A presidente afastada e o ex a detratavam até em pronunciamentos públicos.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 2 de junho de 2016, às 7h10m)

