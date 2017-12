Chororô hipócrita!

Na linha de frente da bancada do chororô, em ação no Senado para manter Dilma a qualquer custo na Presidência da República, Gleisi Hoffmann foi, enfim, à sessão para chorar pelo marido e por si mesma. Disse que a prisão de Paulo Bernardo foi ilegal no momento em que a Justiça a confirmava e deixou claro pretender que quer manter o maridão imune às acusações de ter liderado o esquema de corrupção mais cretino da História da República só porque é seu parceiro de caminhada na vida pública. Além do mais quer garantir com seu mandato foro privilegiado só por ser casado com ela. Quanta hipocrisia!

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 29 de junho de 2016, às 7h10m)

