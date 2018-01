Chororô e lamúrias

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da quarta-feira 5 de julho de 2017 começa com meu Direto ao Assunto fazendo o espantoso registro de que Sérgio Zveitel, o relator da acusação contra Temer na CCJ da Câmara, é do PMDB de Temer e, no Rio, de Cabral e Cunha; a vergonha alheia do Senado com o discurso de volta do neto de Tancredo; o País não entendendo por que Temer gasta dinheiro que não tem para salvar a própria pele e perplexo com a compra de votos às escâncaras no Congresso, Abdelmassih em casa e a morte do jornalista Walter Fontoura. Segue com Eliane Cantanhede comentando a escolha do relator da CCJ da denúncia contra Temer e este apresentando hoje sua defesa, com quase cem páginas. O cronômetro está andando. E Aécio Neves voltando ao Senado e à batalha, embora ferido. Depois, Alexandre Garcia flagra Geddel e Moreira de olho no FGTS, a urgência para Temer ficar e mudar a CLT e o julgamento político na CCJ e no plenário ca Câmara. Sonia Racy descreve o embate entre Aécio e Tasso Jereissatti. E Marília Ruiz lamenta que o jogo do Brasil, marcado para acontecer no Maracanã, não vai mais ser mais lá por causa do abandono do estádio. Pode?

