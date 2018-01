Chantagistas levianos

Vingando-se de Temer, mas sem atingirá o presidente e, sim, o povo, o Congresso Nacional desenterra velhos projetos para dar prejuízos ao erário e, asso,m, forçar a barra para o governo não cumprir a meta bilionária do déficit fiscal, demonstrando sua irresponsabilidade com o País. Só que isso não chega a ser surpreendente: Eduardo Cunha também aplicou esse truque sujo com Dilma, usando exatamente os mesmos fiéis súditos do Centrão, que agora cobram a fatura de seu apoio fisiológico à decisão da maioria absoluta da Câmara que não autorizou a abertura de investigação pelo Supremo do chefe do governo, pedida pelo ex-procurador Janot. Este foi o principal tema do Estadão às 5, programa ancorado por Emanuel Bomfim, com comentários meus, levado ao ar pela TV Estadão no estúdio no centro da redação do jornal e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook, na segunda-feira 13 de novembro, às 17 horas.

