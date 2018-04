A cantiga dolente do muezim chamando os fiéis muçulmanos para a reza de um minarete de mesquita em Marrakesh foi o cântico religioso que escolhi para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto do Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 28 de fevereiro de 2017, às 1805m

Para ouvir clique aqui