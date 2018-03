Castas, não!

Foi corretíssima e, mais do que isso, histórica a decisão da maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal de manter a prisão do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha em Curitiba. Ela tinha sido decretada pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, e mantida no voto do relator Luiz Edson Fachin, coerente com voto anteriormente dado pelo ex-relator da Lava Jato no STF, Teori Zavascki, que morreu recentemente. Com isso, o STF atendeu ao despacho do juiz da 13.ª Vara Criminal de Curitiba. Nele este relatou com simplicidade, coragem e clareza a posição de que soltar o ex-presidente da Câmara dos Deputados agora seria a última instância do Judiciário convalidar uma sociedade de castas.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9, na quarta-feira 15 de fevereiro de 2017, às 18h05m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul