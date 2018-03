Caso Geddel cheira mal

Após o manifesto de apoio de 27 líderes das bancadas governistas a seu secretário de governo, Geddel Vieira Lima, o presidente Temer sentiu o conforto de que o flagrante de tráfico de influência por ele exercido, conforme denúncia do ex-ministro da Cultura Marcelo Callero, virar um episódio encerrado, enterrado por poderosos parlamentares como Renan Calheiros, Rodrigo Maia e André Moura (à sombra do resiliente Eduardo Cunha). Enganou-se: o caso continua causando repúdio e náusea a quem quer que testemunhe a pornográfica maquete do prédio que desfigura o centro de Salvador, deixando claro que o anspeçada Geddel está botando o chefe amigão em monumental gelada.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – da quarta-feira 23 de novembro de 2016, às 7h10m)

