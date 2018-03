Cartão vermelho para Jaquinho

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da manhã de terça-feira 27 de junho de 2014 abordando as seguintes notícias: Jaques Wagner é acusado pela PF de ter recebido R$ 82 milhões em propinas pela demolição e reconstrução da Arena Fonte Nova para a Copa; Raquel Dodge proíbe Fernando Segóvia de ir além das funções administrativas e o ameaça de destituição se se meter em inquéritos da PF, mas libera Temer de ter sigilo quebrado no inquérito do Porto de Santos; o presidente cria Ministério da Segurança Pública e nomeia Raul Jungmann seu primeiro ministro; novo ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, já foi processado pelo TCU; OAB quer explicações dos interventores da Segurança no Rio sobre fichamento em comunidades. PGR suspende acordo de delação premiada de Wesley Batista, da JBS; Eduardo Guardia, número 2 da Fazenda, ganha apoio para ser substituto de Meirelles no ministério; e Kassab pode rever apoio a Alckmin, caso Temer venha a ser candidato. Eliane Cantanhêde comentou a posse de Jungmann na Segurança Publica, marcada para 11 horas da terça-feira 27 no Planalto, com o diretor da PF, Fernando Segovia, sob os holofotes (fica ou sai?); a enorme repercussão da Operação Cartão Vermelho sobre Jaques Wagner, que desfalca banco de reservas do PT; Manoela d’Áavila diz que esquerda precisa se unir, mas em torno de quem?; Temer está rindo à toa com a decisão da PGR de cancelar o acordo de delação de Wesley Batista; e, no final, a notícia que é muito boa para o país, para o governo e para Meirelles. Alexandre Garcia abordou o Ministério da Defesa, enfim com alguém do ramo; Jacques Wagner, o naufrágio do plano B do PT; a OAB e a Lei das Contravenções Penais no Rio. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy, contou que o Cade decide na quarta 28 se a Ultragaz pode comprar a Liguigás.

