Carona indecorosa

A carona que Temer deu a Gilmar Mendes seria imprópria em qualquer ocasião. Agora há mais o complicador de que o presidente da República é réu e o do TSE é o julgador máximo de uma ação, que já é esdrúxula, pois foi aberta pelo PSDB, que faz parte do governo assumido pelo réu. Tudo isso chega a ser surrealista. Fica até parecendo que, de fato, o cadáver de Mário Soares foi pretexto. O que interessava mesmo era a conversa. A carona seguida da ausência do ministro e da solidão de Temer no velório, é um desrespeito absurdo de dois chefes de Poderes, que deveriam manter o decoro em nome da Pátria, principalmente quando a Nação enfrenta numa crise das proporções desta.

(Comentário no Direto da Redação da Rádio Estadão – FM 92,9 – de quarta-feira 11 de janeiro de 2017, às 17h32m)

