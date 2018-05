Comentário para o Estadão no ar da Rádio Estadão (FM 92,9) segunda-feira, 11 de abril de 2016, às 7h20m

Ao contrário do que diz o terrorista Cardozão, o que vai inviabilizar a saída da crise é Dilma ficar no poder

Estadão no ar 11