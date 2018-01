Temer, capitão do mato

Com a devida vênia, considero a solução dada por Temer de usar tropas militares para fazer vistorias esporádicas e aleatórias nos presídios para resolver a crise. um verdadeiro rato parido pela montanha. Usar as Forças Armadas para fazer papel, não de policial, mas de carcereiro, é uma desmoralização que não pode ser sequer comparada com a providência de por recrutas para patrulhar as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas favelas do Rio. Não me lembro de ter acompanhado demonstração de fraqueza maior do que esta nos 194 anos do Estado brasileiro. É o que se pode chamar de síndrome do capitão de mato, não o da História, mas o das novelas de época da televisão.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 17 de janeiro de 2016, às 17h33m)

