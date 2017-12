Cântico de paz

Ontem, na hora do Angelus, selecionei para abrir meu comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão (FM 92,9) um cântico judaico de paz. Afinal, não podemos nos esquecer que Maria, lembrada na hora da irradiação do comentário (às 18 horas de segunda a sexta) era judia. Os católicos também se lembrarão das orações em que o filho galileu dela apelava pela paz para o outro, signo de compreensão, altruísmo, amor e harmonia universal, na letra em hebraico de Shalom Aleichem, milenar canção, nesta gravação interpretada por Fortuna. Em dias de agonia aqui, terrorismo pelo mundo e guerra em tantos países no planeta, a paz universal é uma conquista que deve ser perseguida por quem tem uma alma gentil.

Para ouvir a canção clique aqui