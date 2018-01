Maria Bethânia, baiana de Santo Amaro da Purificação no Recôncavo, fez excelentes registros de cânticos de sua religião afro-brasileira. Usei a gravação antológica que ela fez do Canto a Oxum da Nação Ijexá para iniciar e encerrar meu comentário Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 26 de janeiro de 2017, às 17h30m

Clique aqui para ouvir o canto