Escolhi Iemanjá, rainha do mar da nação Ijexá, canção de Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro, com Maria Bethânia, para abrir e encerrar meu Direto ao Assunto do Direto de Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 6 de fevereiro de 2017, às 17h34m

