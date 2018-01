Campeões na berlinda

Com a ordem de prisão do empresário Eike Batista, que não foi encontrado em casa, pois estava no exterior, a Operação Lava Jato chegou aos empresários amigos que Lula chamava de “campeões mundiais”. A ordem foi expedida pelo juiz federal Marcelo Bretas do Rio e a Operação Eficiência, segunda fase da grande investigação do maior escândalo de corrupção da história da humanidade, da qual o ricaço é protagonista na companhia do ex-governador Sérgio Cabral, abriu a temporada das manhãs aziagas para os larápios de colarinho branco na abertura dos trabalhos, depois das férias, da primeira instância do Judiciário, no começo deste aziago ano de 2016 do B.

(Comentário no Estadão no Ar, da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 26 de janeiro de 2017, às 7h10m)

