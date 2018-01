Calote oficial

Na abertura do Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Jornal Rádio – FM 107,3 – da quinta-feira 28 de setembro de 2017, critiquei violentamente a manutenção da discussão da criação de um fundo público para campanhas no Congresso; a falsificação cada vez mais comprovada dos pretensos recibos de aluguel do apartamento vizinho ao de Lula: o acordo de malandros para salvar Aecinho; e os estratagemas do Exército fingindo que combate o crime na Rocinha. Sonia Racy falou, em seu Direto da Fonte, a respeito do recolhimento noturno de Aécio Neves em casa. Marília Ruiz, em Perguntar não ofende, da reconciliação de Neymar com Cavani no PSG. Alexandre Garcia tratou dos seguintes temas: Senado x Supremo; por que PT defende Aécio; e divergências internas no Supremo expostas. E Eliane Cantanhêde comentou o afastamento de Aécio e denúncia contra Temer, Padilha e Moreira Franco.

