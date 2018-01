Calma, Bete!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 5 de janeiro de 2018 criticando o prefeito de Porto Alegre, que jogou lenha na fogueira pedindo ajuda federal para reprimir manifestações pró-Lula no julgamento do dia 24, o que mereceu correta reação negativa do ministro da Defesa; a produção do filme Lula, o Filho do Brasil, investigada por suspeita de receber propina na Lava Jato; a nova ministra do Trabalho condenada por desobedecer à legislação trabalhista; e o manifesto leviano dos governadores querendo jogar toda a responsabilidade nas costas do governo federal. Alexandre Garcia falou de Lava Jato reforçada, ministros saindo e 20 “candidatos” à Presidência no fim do ano. E Eliane Cantanhêde comentou a denúncia contra a nova ministra do Trabalho.

