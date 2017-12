Calamidade e corrupção

A corrupção, que vem sendo devassada pelos policiais, procuradores e pela Justiça Federal do Paraná na Operação Lava Jato na “república de Curitiba” tem muito mais a ver com o estado de calamidade pública que acaba de ser decretado pelo governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, do que pode sonhar nossa vã ideologia. Os pacientes dos hospitais públicos, os alunos de escolas estaduais e os servidores do Estado do Rio são todos vítimas, como o resto de nós, brasileiros, da má gestão e da corrupção, que atuam em conjunto para depauperar a Petrobrás e a República.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,8) na segunda-feira 20 de junho de 2016, às 7h10m)

