Caju podre

Denúncia feita pelo procurador-geral Rodrigo Janot contra o líder do governo Temer no Senado, Romero Jucá, é a síntese dos males que assolam a representação política brasileira: pernambucano, eleito no Amapa, Rogério Jucá, presidente nacional do PMDB, está sendo acusado na Operação Zelotes de ter ajudado o empresário do aço Jorge Gerdau a poupar muito dinheiro numa Medida Provisória que lhe concedeu anistia fiscal. Este foi um dos temas que abordei no Estadão às 5 da segunda-feira 21 de agosto de 2017, às 17 horas, ancorado por Adriana Ferraz, transmitido do estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Facebook e Periscope Estadão.

