Caixa 2 é crime, e pronto!

Caixa 2 é crime para empresário. Não tem por que não ser crime também para politico. Seria uma espécie de foro privilegiado preventivo. Desesperados com sua incriminação – e não crimanalização, como preferem, querem anular o crime antes que sejam flagrados por ele. Caixa 2 é crime para empresário porque torna a concorrência, fundamental no livre mercado, desleal e imprevisível. No caso do político, é pior: é crime de lesa-pátria, porque interfere na decisão do eleitor, acabando com a igualdade de oportunidades na disputa. Num caso como no outro, trata-se de lesar os cofres da República, punindo o cidadão duas vezes do ponto de vista econômico e, pior ainda, do ponto de vista politico.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 9 de março de 2017, às 18h06m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul