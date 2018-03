Cadê a autoridade?

O governo federal tem sido pusilânime no tratamento do movimento das mulheres que mantêm os maridos enquartelados em Vitória e agora também no Rio. O professor de Direito Modesto Carvalhosa propõe saída constitucional: Exército invade os quartéis, prende amotinados e limpa as ruas carregando as mulheres que impedem a saída do policiamento no colo, se for preciso. Temer não substitui o ministro da Justiça licenciado, porque não entende que autoridade também exige responsabilidade. E o ministro de Defesa foi a Vitória porque o da Justiça frequenta jantares suntuosos em chalana para simular sabatina de senadores. Jungman o substitui e fala grosso, mas isso não basta.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 13 de fevereiro de 2017, às 7h15m)

