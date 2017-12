Cada um com sua agonia

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de quarta-feira 2 de agosto de 2017 começa com meu Direto ao Assunto comentando a falsa guerra de Temer contra a oposição com o real objetivo comum de manter o ex-presidente na Presidência, mais uma decisão, a sexta, mandando Lula pro banco dos réus, a falta de cidadania de juízes e promotores pressionando por aumentos salariais em plena penúria e as tentativas da tele Oi, com ajuda da Anatel, para pagar dívidas com nosso dinheiro. Eliane Cantanhêde descreveu a sensação de que ninguém dormiu está noite em Brasília com as articulações da oposição e do governo, que foram longe, durante muitos jantares pela cidade, para a sessão começando às 9 e também a agonia de Lula (cada um com a sua), que ontem se tornou réu pela sexta vez, um problemão não só para ele, mas também para o PT, nas próximas eleições. Alexandre Garcia também falou de Lula, réu de novo e da votação na Câmara, além de ter comentado o procurador corrompido pela JBS e solto pelo Supremo. Tudo a ver. Sonia Racy contou, em Direto da Fonte, que Torquato Jardim tem ido monitorar pessoalmente a situação no Rio. E Marília Ruiz discorreu, em Perguntar Não Ofende, sobre o caso do volante palmeirense, quase ex, Felipe Melo: a confusão continua.

