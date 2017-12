Briga pra todo lado

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 –, na segunda-feira 21 de agosto de 2017, começou com meu Direto ao Assunto criticando duramente as negociações para meter a mão no bolso do cidadão para financiar campanhas eleitorais bilionárias; o habeas corpus do rei do ônibus do Rio pelo cunhado do sócio dele, o ministro Gilmar Mendes, do STF; o uso de aviões da FAB por Padilha para evitar enfrentar os cidadãos comuns: as proezas financeiras do dr. Vacarezza; os semáforos parados de Sampa; e a volta do mundo deliciado às ramblas depois do atentado. Eliane Cantanhêde constatou o PSDB em chamas, com cada um correndo para um lado é Doria disparando na frente, e que a semana é de reforma política, Ela brindou com o encontro do Estadão, “mas o número de mortes também tem de entrar na agenda nacional”. Alexandre Garcia comentou as idas e vindas de Aécio, Temer e o PSDB; o MMA de Gilmar versus Bretas: e fez a pergunta capital da economia: a recessão acabou? Em Direto da Fonte, Sonia Racy flagrou Marco Aurélio Mello se posicionando sobre prisão em segunda instância. E Marília Ruiz, Perguntar Não Ofende, desceu a lenha no técnico Wagner Mancini, do Vitória, que, após vencer o líder do Brasileirão, partiu pra cima de um repórter.

