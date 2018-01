Peço licença aos prugilos

Dos Quelés da juvenia

Dos tofus dos audiacos

Da Baixa da silencia

Do Genuino da Bribria

Do grau da grodofobia

Com estes versos de Zé Limeira, o poeta do absurdo, abro esta concessão que faço a minha imagem de crítico, impiedoso, austero, duro e seco sertanejo para comemorar uma efeméride familiar. Isabel e eu comemoramos nesta sexta de festa 9 de junho de 2017 bodas de trigo, ou seja, três anos de casados. E não sinto vergonha nem pudor de me derreter todo e compartilhar com você dessa alegria incontida. Para a ocasião preparei um poema, o li e cheguei até a gravar um video fazendo essa leitura num post publicado em meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com)

Para ler e ouvir o poema e ver o vídeo da leitura clique aqui