Boca queimada

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quarta-feira 8 de novembro de 2017 flagrando o PT ao desistir do efeito Vaccari para salvar o padim Lula no tribunal do Rio Grande; a confissão do encarregado de contar a grana do Geddel; Cármen Lúcia dando uma de Lewandoski; o vandalismo de “populares” em fazendas produtivas na Bahia; e Refis até para o maior inimigo de Temer. Eliane Cantanhêde referiu-se ao reflexo negativo das manifestações de Temer e FHC no mercado: a Bolsa caiu e, aí, é tiro na Bolsa e tiro no pé; e ainda ao Centrão tirando proveito do tiroteio: PP, PTB e PR concordam plenamente com FHC: PSDB deve sair do governo para eles ficarem com as vagas. Alexandre Garcia também comentou a Bolsa e o câmbio sensíveis às declarações de Temer; o deputado Celso Jacob no presídio recebendo auxílio moradia e a Operação Titânio no interior da Paraíba. Gustavo Loyola defendeu a reforma da Previdência. Em Direto da Fonte, Sonia Racy relatou a privatização da Eletrobras. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou de Grêmio X Lanus pela Libertadores.

