Bate-bico de tucanos

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 26 de junho d 2017, começou com meu Direto ao Assunto tratando do lado pericial que desmascarou a farsa da perícia espetaculosa de Ricardo Molina sobre a famigerada gravação que Joesley fez de Temer, da luta do presidente para ficar no posto e da retaliação que ele mandou a AGU fazer contra o delator Joesley e sua JBS. Alexandre Garcia também comentou a denúncia contra Temer, o bate-bico entre Fernando Henrique e João Doria e das declarações polêmicas do presidente da Eletrobrás. Eliane Cantanhêde deu a própria visão da denúncia de Janot contra Temer, do caso JBS no Supremo, da péssima situação de Aécio Neves e da reforma trabalhista. O economista Gustavo Loyola explicou o reltório Focus e falou da incerteza política afetando a economia. Marília Ruiz listou as desculpas de técnicos para times que enfrentam dificuldades. E Sônia Racy contou que o economista Armínio Fraga anda muito decepcionado com Aecinho.

