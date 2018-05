Bastidores da ditadura

No mês de sua posse na Presidência, o general Geisel encarregou o colega Figueiredo, que nomeou para a chefia do SNI, de executar a tarefa de triar quais os “subversivos perigosos” listados pelos órgãos de segurança do Exército seriam executados e quais podiam ser salvos. Essa informação, que torna relativa a chamada “abertura democrática” de iniciativa dos militares que ocupavam cargos de comando nos governos dos dois chefes citados como elemento principal para a derrubada da ditadura de 1964, embora não a elimine de todo. Ela consta de memorando que o chefe da CIA em 1974, William Cosby, enviou ao secretário de Estado de então, Henry Kissinger, e consta de material consultado pelo pesquisador da FGV Matias Spektor.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 11 de maio de 2018, às 7h30m)

Abaixo, os assuntos do comentário da sexta-feira 11 de maio de 2018:

1 – Haisem Que revelação histórica importante foi feita ontem a respeito de uma reunião de generais do Exército Brasileiro 15 dias depois da posse do presidente Ernesto Geisel?

2 – Carolina O que e por que essa descoberta do pesquisador da FGV Matias Spektor altera, de forma significativa, a História recente do Brasil?

3 – Haisem O que significa o resultado de 5 a 0 no plenário virtual da Segunda Turma do STF contra o recurso da defesa de Lula para que fosse suspensa a decretação do início do cumprimento de sua pena de 20 anos e um mês decidida pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, também por unanimidade e que conseqüências terá?

4 – Carolina Antes mesmo de o decano do Supremo Tribunal Federal dar o quinto voto contra o recurso da defesa de Lula, seus advogados voltaram a recorrer, desta vez contra a negação de um habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Qual é o destino desse recurso?

5 – Haissem Que consequências poderá ter outra decisão do STF, esta também por goleada, 9 a 1, de um recurso apresentado pelo ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, tentando enquadrar o crime por improbidade administrativa para ser aceito como passível de adotar o foro por prerrogativa de função?

6 – Carolina O que levou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a revelar publicamente detalhes da investigação da polícia fluminense sobre a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no bairro do Estácio, no centro do Rio, em 16 de março?

7 – Haisem Em que a decisão da promotoria de São Paulo de denunciar na Operação Cifra Oculta o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad por caixa dois de 2 bilhões e 600 milhões de reais na campanha que venceu para a Prefeitura em 2012 poderá afetar a candidatura do PT à Presidência da República?

8 – Carolina Como foi que a Petrobrás foi a um poço mais fundo do que os do pré-sal e agora voltou ao topo da comparação de avaliação de patrimônio? Foi por desastre e, depois, milagre?

