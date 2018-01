Haja bambu!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da sexta-feira 1.º de setembro de 2017 com os seguintes temas: a frustração da arrecadação pondo em risco a meta fiscal; as novas revelações de Funaro sobre Joesley, dando mais bambu pra flecha de Janot contra Temer; o enriquecimento dos irmãos Batista com dinheiro nosso do BNDES; e os recuos de Temer na reserva do cobre e da Alerj na falsa austeridade de Pezão. Eliane Cantanhêde lembrou que o mês de agosto e esta semana terminam com flechas e nuvens carregadas, sobretudo contra o presidente Temer, e perguntou: como serão setembro e a semana que vem? Alexandre Garcia desconfia que parece que não entenderam e governo suspende decreto da reserva na Amazônia; constatou que Joesley premiadíssimo pode entregar aos poucos os “anexos”; e revelou que Tribunal de Contas da capital mostra outras formas de corrupção. Gustavo Loyola falou da repercussão do PIB. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz comentou o jogo Brasil X Equador.

