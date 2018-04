Axé, Evoé, viva!

Reduto tradicional do samba, o bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio, parou em festa, por um raro dia de glória coletiva nesta quarta-feira de cinzas – coincidentemente data do aniversário do Rio, 1º de março. Separadas por 850 metros, as quadras da Portela e do Império Serrano celebram a dobradinha rara do carnaval carioca – a primeira no grupo especial e a outra no grupo A. Como as sedes ficaram pequenas para tanta gente, um trio elétrico animou o público fora das quadras, completamente lotadas. O desfile impecável da maior vencedora de todos os tempos foi puxado por um samba-enredo antológico. A Acadêmicos do Tatuapé , vice em 2016, venceu o carnaval paulistano deste ano, levando o primeiro título com uma homenagem à Mãe África. Axé! Evoé.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 2 de março de 2017, às 7h50m)

