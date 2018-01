Foi com prazer e emoção que escolhi a gravação linda e comovente de Muito obrigado Axé, com as baianas Maria Bethânia e Ivete Sangalo, para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 4 de janeiro de 2016, às 17h35m.

Para ouvir clique aqui