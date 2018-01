Ex-ministros de Justiça de Dilma – Tarso Genro, notório pela imensa dificuldade em se fazer entender, José Eduardo Martins Cardozo, protagonista do notório episódio de mistura de público e privado quando advogou para a ex-presidente no processo de impeachment sem deixar a pasta, e o sinistro Eugênio Aragão – estão entre os signatários de uma carta em que dirigentes do Centro XI de Agosto da Faculdade de Direito da USP pediram a renúncia ao ministro da Justiça de Temer, Alexandre de Moraes. Este respondeu-lhes dizendo que deveriam ter trabalhado mais em vez de se queixarem agora. O documento é um atestado de burrice, de vez que só conseguem com ele blindar o desafeto.

