Na minha despedida para tentar não ser esquecido dos ouvintes de meu Direto ao Assunto na Rádio Estadão – FM 92,9 – abri e encerrei o comentário com a belíssima toada Menino do Braçanã, de meu ídolo Luiz Vieira, que se parecia muito fisicamente com meu pai jornalístico Jota Bê Lemos. Isso aconteceu no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 17 de março de 2017, às 18h06m. Agora você poderá ouvir meu Direto ao Assunto no Jornal da Eldorado na Rádio Eldorado – FM 107,3 – de segunda à sexta, às 7 e meia, com Haisem Abaki e Camila Tuchlinski. Inté.

