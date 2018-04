Um canto dos astecas do México pré-hispânico, de nome complicadíssimo de ler, mas facilmente compreendido quando ouvido, o tlazohcamahuehueteotl, abriu meu comentário Direto ao Assunto do Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 6 de março de 2017, às 18ho6.

Para ouvi-lo clique aqui