Assim o PT fica só

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 29 de janeiro de 2018 comentando os seguintes assuntos: aliados históricos do PT na esquerda avisam que não entrarão na aventura de ficar fora da lei na eleição; governador do Ceará transfere de forma irresponsável seu encargo de segurança para o governo federal para não ter de justificar maior massacre da História no Estado; Temer banca animador de auditório com Sílvio Santos para vender reforma da Previdência; Gilmar Mendes é hostilizado em voo de carreira para Cuiabá; e herói do filme de Spielberg a favor da liberdade de imprensa adere à tese da perseguição da Justiça a Lula. Eliane Cantanhêde revela que Lula ainda está em pauta, com as críticas duras na mídia contra o bombardeio do PT à Justiça, uma estratégia que dá o que falar; e que Temer sai da toca, vai a Davos, retoma entrevistas e vai à TV, e qual o resultado prático? A ver… Alexandre Garcia abordou anúncio dos petistas de que Lula é candidato e de que registrarão sua candidatura em 15 de agosto.; os partidos de esquerda não querendo formar chapa com o PT; e Lula cada vez mais só com os senadores petistas pregando reação contra a Justiça. Em Direto da Fonte, Sonia Racy conta que entrevistas na TV ‘compensam’ corte de verbas na publicidade de Temer.

Para ouvir clique aqui