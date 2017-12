Assassina serial e sorrateira

Paulo Bernardo e Carlos Gabas, da assessoria mais íntima de Lula e de Dilma, são acusados pela PF e pelo MPF de terem tungado R$ 100 milhões de servidores do Ministério do Planejamento num esquema de fraude de créditos consignados. O PT, Dilma e até o líder do PSDB no Senado se solidarizaram com o ex-ministro preso e sua mulher, Gleisi Hoffmann, que mora com o marido em Brasília e em Curitiba. Ninguém se solidarizou com as vítimas do esquema criminoso.ttp://radio.estadao.com.br/audios/detalhe/radio-estadao,prisao-do-ex-ministro-paulo-bernardo-e-tema-da-coluna-direto-ao-assunto,598203

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 23 de junho de 2016, às 7h10m)

