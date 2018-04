As travessuras do dr. Kafta

Segundo publicou ontem o Valor Econômico, o governo teria de indenizar as concessionárias de telefonia fixa em quase R$ 20 bilhões, se os contratos fossem transformados hoje em autorizações. Que tal esta? A empresa é beneficiada com a modificação e indenizada pelo benefício. Enquanto isso, o dono da festa, o ministro das Comunicações, Kassab Kafta Kibe, está há quase 10 dias entre Madri e Barcelona, com uma assessoria nada modesto em vários encontros na área da telefonia. Sabe-se que ele pretende quer concorrer ao governo de São Paulo. As leis estão a serviço da universalização da banda larga ou da arrecadação para financiar a campanha em troca do apoio do PSD ao chefão Temer, hein?

(Comentário no Estadão no Ar 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 2 de março de 2017, às 7h44n)

