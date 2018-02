Ninguém sabe as encrencas que eu vi, ninguém sabe, a não ser Jesus. Este é o primeiro verso de um dos primeiros spirituals que ouvi na minha vida, todos apresentados por meu condutor no jornalismo, J. B. Lemos. Com saudade, o homenageei na canção com que abri e encerrei o Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da sexta-feira 2 de dezembro de 2016, às 17h35m. Isso mesmo, Nobody knows the troubles I’ve seen, com o baixo profundo americano e comunista Paul Robeson. Um deleite.

Para ouvir clique aqui