As bruxas estão soltas

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 1.º de novembro de 2017 com os seguintes temas: a reação estúpida de Trump ao atentado terrorista em Manhattan; a guerra dos aplicativos no Congresso; o atendimento de Gilmar aos dengos de Cabral; a franqueza de Torquato Jardim; e A delação de Funaro desmascarando canalhas e hipócritas. Eliane Cantanhêde também falou da crise aberta pelo ministro da Justiça com o Rio de Janeiro bem no dia da assinatura de protocolo de acordo no combate ao crime organizado no Estado; e, por falar em Rio, mostrou como Sérgio Cabral ganhou dois presentões na terça, mas acabou perdendo um por pressão da opinião pública. Alexandre Garcia comentou o ministro Torquato Jardim e o crime no Rio; a defesa do mesmo ministro no Estadão da prisão após segunda instância; e Gilmar dando habeas para não transferir Cabral. Gustavo Loyola apresentou o fechamento de outubro para o dólar. Em Direto da Fonte, Sonia Racy tratou da prefeitura de SP arrecadando R$ 4,7 bilhões com refinanciamento de dívidas. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz revelou movimentação no Santos Futebol Clube.

